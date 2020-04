TPMP, des chroniqueurs virés à la rentrée ? Cyril Hanouna a fait son choix

Certains chroniqueurs de Touche pas à mon poste vont-ils être mis de côté à la rentrée ? C'est à cette question que Cyril Hanouna a répondu mercredi 1er avril, date anniversaire des 10 ans de TPMP, dans son émission présentée depuis son salon.

Que les choses soient claires, Cyril Hanouna ne veut pas que cela tourne trop autour de la table, comprenez que les chroniqueurs défilent et changent tous les soirs. Une révélation qui a inquiété certains collaborateurs de l'animateur-producteur. D'ailleurs, Kelly Vedovelli a posé une question très directe à son patron : "Cela veut dire que vous allez virer des gens ?"

Et la réponse de la star de C8 a été très transparente : "Je vais en choisir neuf, et puis bien sûr, après, il y aura le vendredi avec Benjamin Castaldi. Mais il y aura neuf personnes. Celui qui veut être dans l'équipe l'année prochaine, il faudra qu'il soit là du lundi au jeudi."

Une décision prise pour le bon déroulement du programme comme il l'a expliqué ensuite : "Je veux vraiment faire des jeux feuilletonants, des happenings feuilletonants, donc je veux des gens qui soient là du lundi au jeudi, à fond. Pour moi, une émission ce n'est pas je viens lundi, mardi et après je ne suis plus là. Dans les autres talks, tout le monde est là tous les jours, c'est pas la fête, c'est pas le Club Med. Ça, cette année, c'est le truc qui m'a vraiment chiffonné et ça a commencé à me saouler, donc il faudra vraiment quatre jours par semaine." Voilà qui est clair.

Alors, qui sera autour de la table ? Rien n'est encore décidé. Jean-Michel Maire, le seul chroniqueur présent dans TPMP depuis le premier jour, a en tout cas fait savoir qu'il espérait être là jusqu'au dernier. Selon Purepeople, parmi les chroniqueurs les plus emblématiques figurent le futur papa Benjamin Castaldi, Raymond et Matthieu Delormeau. Difficile d'imaginer la suite sans eux.