Maître Gims papa : première photo de Demdem avec leur fille

Le 19 mars 2020, Maître Gims et Demdem devenaient parents pour la cinquième fois. Une bonne nouvelle en cette période de confinement puisqu'ils vont pouvoir passer encore plus de temps avec leur nouveau-né, une petite fille dont on ne connaît pas encore le prénom. La mère de famille a dévoilé pour la première fois mercredi 15 avril 2020 une vraie photo d'elle au lit avec bébé.

"Je m'émerveille chaque jour devant cette petite créature. J'avais oublié que c'était si mignon. Prenons le temps de profiter en famille... J'embrasse toutes les mamans qui me suivent, vous avez le plus beau métier du monde", écrit Demdem. De quoi susciter de l'émotion chez ses abonnés. "Quel bonheur ! Tellement belle", s'est émerveillée Nabilla. "J'ai cru que c'était une poupée !", s'amuse Vitaa.

Près d'un mois après l'accouchement, la mère de famille a déjà repris le sport, comme elle l'a indiqué en story Instagram, où elle a publié plusieurs vidéos d'elle sur un tapis de course. Maître Gims avait annoncé la naissance de son cinquième enfant en publiant une photo en noir et blanc sur Instagram, où l'on devinait une couveuse dans l'obscurité. Une belle finalité pour ceux qui se sont mariés à 19 ans, avant les premières gloires de Sexion d'Assaut.

Cinq bébés, un stade de France rempli, des disques de platine à la pelle... Maître Gims a tout conquis. Les fans attendent désormais un hypothétique retour du groupe et que les carrières solo de Lefa, Doomams et les autres décollent.