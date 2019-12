Dadju confirme qu'il va être papa pour la 2e fois : "J'attends un autre enfant"

Les Enfants de la télé ont rarement aussi bien porté leur nom. Le dimanche 29 décembre 2019, sur France 2, Laurent Ruquier a laissé place au chanteur Dadju, venu interpréter son titre Ma Vie. Une fois sa prestation divinement délivrée au public, le jeune homme de 28 ans a profité de sa venue pour annoncer une très jolie nouvelle. Interrogé sur ses "premières fois", il a effectivement confirmé que sa famille attendait un très heureux événement. "Oui je suis papa d'une petite fille et j'attends un autre enfant, là", a-t-il simplement expliqué. Le clan s'agrandit !

La surprise était palpable parmi les membres du public. Et pourtant, Dadju avait déjà semé de gros indices un peu plus tôt. Le 15 novembre dernier, il dévoilait un nouvel album divisé en deux parties, Poison et Antidote. En tout, vingt-huit titres inédits qui se concluent par Maamou, le surnom qu'il donne à sa fille née au mois d'octobre 2017. "Maman m'annonce la bonne nouvelle. On sera bientôt quatre, c'est encore un cadeau du ciel. Un par album, ça me parle. On ne fera qu'augmenter le nombre. Et plus on est, moins j'ai le temps de dormir. Appliquons la force du nombre. Tout sera pour vous quand j'irai m'endormir", entonnait-il. Le message était plutôt clair...

"Ma fille ne sait pas que je suis chanteur, racontait-il dans les pages de Paris Match. Je ne veux pas qu'elle ait envie d'être là-dedans, même si elle découvrira vite. Il y a une affiche avec ma tête sur le périph' et à chaque fois qu'on la voit, elle dit 'c'est papa !' et je fais semblant de ne pas entendre." Très discret à propos de sa vie privée, Dadju hésite un peu moins à se dévoiler à travers son art. On peut imaginer, par exemple, que le titre Reine qui l'a fait connaître était une ode à l'amour dédiée à sa compagne, dont on ignore l'identité. A 28 ans, le chanteur est très vite arrivé à faire oublier qu'il était "le petit frère de Maître Gims" en enchaînant les tubes et en étant à l'affiche des festivals les plus prestigieux de la capitale. Si la petite Maamou savait, nul doute qu'elle en serait extrêmement fière.