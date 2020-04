Demdem : La femme de Gims dévoile sa silhouette après la grossesse secrète

Gims et sa femme Demdem sont de véritables cachottiers. Ni le chanteur de 33 ans ni son épouse n'avaient fait savoir qu'ils allaient être parents pour la cinquième fois, jusqu'à ce que leur bébé voie le jour au Maroc, où le couple habite. C'est ainsi qu'une petite fille a rejoint la famille Djuna dans la plus grande discrétion et que sa maman a créé la surprise en annonçant l'heureuse nouvelle le 19 mars 2020 sur Instagram et Snapchat.

Depuis que Demdem a accouché, devant démentir au passage le recours à une mère porteuse, la femme de Gims donne quotidiennement de ses nouvelles sur Snapchat. Si les nuits sont courtes avec un nouveau-né, la Franco-Malienne est en pleine forme et partage tout avec sa communauté faite de plusieurs milliers de fans.

Beaucoup se demandaient à quoi ressemblait sa silhouette après l'accouchement, Demdem leur a montré en images sur Snapchat, se filmant face à un miroir. Toute en courbe, elle affiche déjà un ventre plat, qu'elle a de nouveau montré quelques jours plus tard, le lundi 6 avril, dans un jogging et un petit haut blanc.

Ce même jour, Demdem et Gims ont quitté leur grande villa de Marrakech à bord de leur Lamborghini, l'occasion pour madame de se lâcher en musique. "Moi, ça fait neuf mois que je suis confinée, les gars", a-t-elle légendé l'une de ses séquences, en référence à sa grossesse secrète. Demdem avait dû prendre des précautions en se faisant discrète pour éviter que l'arrivée de son cinquième enfant ne soit révélée avant la naissance. "#freedemdem", a-t-elle ajouté dans une autre séquence.

Demdem et Gims se sont rencontrés au début des années 2000 lors d'un concert et se sont mariés dès la première année, alors que le chanteur n'avait que 19 ans. Longtemps restée dans l'ombre de son mari, Demdem en est sortie en 2016, en apparaissant dans le clip de Tout donner, façon Bonnie and Clyde.