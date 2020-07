Gims, sa fille de 4 mois dans les bras : Kaaris le complimente, Booba l'insulte

Interprète des titres Tout donner, Bella, Ma beauté ou encore Sapés comme jamais, Maitre Gims semble avoir trouvé une nouvelle source d'inspiration auprès de sa fille, dont il avait révélé la naissance le 19 mars 2020. Portant son bébé dans les bras, le rappeur danse et chante pour bercer son nouveau-né dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte Instagram en ce début de mois de juillet. Une berceuse rythmée par des beatbox et des intonations dont seul Gims a le secret et qui semble déjà ravir la petite fille. En légende, il écrit : "Je crois que c'est un hit, je le finis ou pas ?"

Trop mimi le bébé

Conquis par la mignonnerie de cette vidéo, les fans de Gims ont rapidement liké la publication et félicité l'heureux papa. Plus étonnant dans le monde du rap, un autre artiste de la scène musicale a commenté cette publication avec beaucoup de bienveillance : Kaaris. Très touché par cette publication, il écrit : "C'est un hit c'est sûr comme d'hab. Trop mimi le bébé." Un commentaire déjà liké par près de 1500 abonnés, ravis de découvrir une possible amitié entre les deux artistes. Si certains demandent un featuring aux deux rappeurs, d'autres craignent et redoutent l'arrivée d'un autre artiste habitué aux clashs... Booba.