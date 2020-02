Booba : A quoi ressemble sa vie à Miami avec ses enfants ?

Booba est UN habitué de la couverture du magazine GQ. Le duc de Boulogne se l'offre une nouvelle fois pour le numéro de mars 2020. De nombreuses confidences accompagnent cette cover déclinée en plusieurs versions.

Certaines de ses déclarations concernent ses enfants Luna, 6 ans et Omar, 5 ans, tous deux nés de sa relation passée avec sa compagne Patricia. Booba vit à Miami, en Floride, avec sa fille et son fils qui ne parlent pas le français. "Je leur parle anglais et ils apprennent l'espagnol en cours. Pour les fêtes de fin d'année, j'ai été à l'école de ma fille, elle a chanté 'Joyeux Noël' en espagnol, c'était marrant", raconte le rappeur. En septembre 2018, lors d'une interview accordée à M, le magazine du Monde, il avait pourtant déclaré avoir retirés ses enfants de l'école. A-t-il finalement changé d'avis ?

Bien qu'il soit installé depuis plusieurs années de l'autre côté de l'Atlantique, Élie Yaffa (le vrai nom de Booba) n'y a aucun attachement : "Je ne suis pas attaché à la France, je ne suis pas non plus attaché aux States, c'est pas quelque chose qui me touche, ce lien à un pays."

Sa vie en Floride se veut plutôt tranquille : "A Miami, je ne vois pas grand monde à part eux (ses enfants NDLR). Je vais bien au restaurant de temps en temps, avec Gato (un artiste haïtien avec lequel il collabore régulièrement, basé comme lui en Floride), mais sinon je ne sors pas trop." Pour ses repas, Booba ne s'occupe pas de les préparer mais a embauché une personne pour s'en charger. "J'ai un chef français chez moi, il me fait des tajines, des choses comme ça. Je ne calcule pas les calories, mais je mange sainement parce que j'ai toujours fait su sport dans ma vie, j'ai toujours fait attention. Je n'aime pas trop les sucreries ni les desserts, et j'essaye de diminuer la viande", explique le rappeur. Heureux d'avoir un compte en banque très bien rempli, il ne choisit que de bons produits : "Comme j'ai la chance d'avoir de l'argent, j'achète du boeuf grassfed, qui broute dans un champ pas loin, là, hahaha ! Je vais dans les magasins bio, chez Whole Foods ou Trader Joe's !"

Les habitudes de Booba sont également faites d'autres plaisirs, dont il dit avoir réduit la consommation. "Je réduis de plus en plus la weed, je ne fume plus le matin !", certifie-t-il. Et pour l'alcool, il assure que c'est "très rare", "juste sur scène ou en soirée".

L'intégralité de l'interview de Booba est à retrouver dans le numéro de mars 2020 du magazine GQ.