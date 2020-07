Kaaris : Du nouveau sur la rixe à Cannes, un tout autre éclairage

Dimanche 28 juin 2020, Kaaris se trouvait à Cannes avec une bande d'amis. Une rixe avec des jeunes de la ville a alors éclaté et des vidéos de l'altercation ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Selon les images partagées, le rappeur de 40 ans (dont le vrai nom est Okou Gnakouri) a été insulté, caillassé, et a sommé de partir sous les menaces d'une dizaine de personnes attroupées sur le port. Kaaris aurait fui à bord d'un yacht. Le ton serait monté après un accrochage en voiture entre le rival de Booba et un livreur de repas à domicile dans les rues de Cannes.

Lundi 29 juin, un membre de l'entourage de Kaaris a souhaité apporter son éclairage sur Twitter. Dans sa vidéo, l'homme a confirmé qu'"une baffe" avait été donnée au conducteur du deux-roues, "une Vespa bleue", alors que ce dernier aurait provoqué Kaaris et ses amis qui se trouvaient dans une voiture sur le port Pierre-Canto de Cannes. Selon les informations de Nice-Matin, le point de départ de la rixe serait "un banal refus de priorité".

Dans cette même vidéo, le proche de Kaaris dément que le rappeur se trouvait à bord du yacht sur lequel il aurait fui. "Il n'était même pas dessus, y avait que deux potes à nous et ils en ont fait tout un fromage. Ils ont fait les kékés, on dirait qu'ils ont réveillé Cannes. Ils ont fait du boucan plus qu'autre chose", a-t-il défendu.

Bien que le conducteur de la Vespa bleue se soit rendu au commissariat pour porter plainte, Kaaris n'a pas donné suite à l'affaire.