Kaaris caillassé à Cannes : la vidéo de sa fuite, à bord d'un yacht

Info - Les rappeurs Booba et Kaaris remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire - Kaaris (Okou Gnakouri) (L'équipe du film "Braqueurs The Crew") - Hommage à Brian De Palma lors du 3ème jour du 8ème Festival International du film policier de Beaune le 1er avril 2016. © Giancarlo Gorassini/Bestimage