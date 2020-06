Maes papa pour la première fois : annonce et photo du bébé

Tout sourit à Maes cette année. Le rappeur originaire de Sevran, capitale du rap français, a connu un large succès dès le début de l'année avec son album Les Derniers Salopards. On savait déjà que Maes, adoré pour son caractère timide et réservé, était un homme marié. Mais il n'est pas du genre à étaler sa vie privée sur les réseaux. On a donc tous été surpris de voir que l'artiste était devenu père pour la première fois...

Lundi 15 juin 2020, Maes a publié une photo dans sa story Instagram. On y voyait un nouveau-né dans une chambre d'hôpital. "Al Hamdoulillah", a écrit Maes en légende, tout en prenant soin de dissimuler le visage de son bébé avec un emoji.

Sur les réseaux sociaux, tous ont tenu à féliciter Maes pour la naissance de son premier enfant, dont on ne connaît ni le sexe, ni le prénom, ni la date exacte de naissance.