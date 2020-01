Damso, sa mère est sortie du coma : "Tout ceci est derrière nous"

Après trois albums d'exception, Batterie faible, Ipséité et Lithopédion, Damso avait quitté le label 92i créé par son mentor, le rappeur Booba. Le rappeur belge tease depuis au moins trois ans l'arrivée de sa désormais très attendue mixtape, Qalf. Comme à son habitude, il instaure un jeu de piste sur les réseaux sociaux pour que les fans en apprennent un peu plus, puis... plus rien.

Jusqu'en décembre dernier, où sort God Bless, un feat avec Hamza sur son album Santa Sauce 2. Dès son premier couplet, Damso annonce la couleur : "L'album le plus attendu de l'année sortira pas cette année". Face à l'incompréhension des fans, il s'explique sur les réseaux sociaux. "Car mes pupilles ont vu trop d'morts et la daronne dans le coma, donc je vais rien sortir cette année. Le temps que la daronne marche, sorte de l'hosto", avait ajouté l'interprète de Gova.

Vendredi 10 janvier 2020, Damso a annoncé que sa mère était sortie du coma. Sur Instagram, l'artiste de 27 ans a publié une photo de la main de sa maman, le poignet perfusé. "Dieu ne ment jamais. Tout ceci est derrière nous. Merci pour vos messages, la vie est très très belle", a-t-il indiqué, en faisant référence au morceau d'Ipséité. Il ajoutait avoir retrouvé la "sérénité".