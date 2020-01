Doc Gynéco et Johnny, Zazie et Diam's... Les feat les plus étonnants du rap game

Quand deux artistes aux univers complètement opposés collaborent sur un titre, ça donne parfois des choses incroyables et finalement très populaires. Cette année, on a eu droit à Clara Luciani et Vladimir Cauchemar, Aya Nakamura et Lil Pump, Lorenzo et Shy'm ou encore le forcément excellent Dans l'univers, signé Nekfeu et Vanessa Paradis. L'occasion de revenir sur ces collaborations improbables qui ont marqué l'histoire du rap français (ou celles qu'on avait complètement oubliées).

Clara Morgane ft. Six (ex-Coups MC)