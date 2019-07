Clara Luciani, très affectée par les critiques : "Ça m'a pourri l'existence"

Clara Luciani est l'une des révélations de l'année 2019. Depuis son triomphe aux Victoires de la musique en février 2019, la jeune artiste remplit toutes ses salles et son album, Sainte-Victoire, est sur le point d'être certifié disque de platine. Si le succès commence à se faire sentir, la chanteuse de 27 ans doute toujours. Des tracas qu'elle a confiés à Télérama, dans l'édition du 27 juillet 2019.

"Le succès – et encore, je trouve le mien très relatif – ne gomme pas les failles. Mon ego connaît des hauts et des bas ; il est parfois gonflé à bloc, parfois complètement à plat. Le moindre commentaire négatif sur le Net peut me faire vaciller. Ma soeur, dont je suis très proche, me conseille de ne plus les lire du tout. Pour l'instant, je n'y arrive pas", explique Clara Luciani à nos confrères.

"C'est devenu une obsession"

Née dans cette ère des réseaux sociaux, la jeune artiste fait très attention à son image et se retrouve affectée par les commentaires déplaisants. "Je suis passée par des phases d'angoisse compulsives où, dès le réveil, j'allais regarder sur Spotify combien j'avais fait d'écoutes. Puis pareil sur Deezer. Puis sur YouTube. Ensuite, je lisais les commentaires et ne retenais que les négatifs. Cela m'a pourri l'existence pendant un bon moment. (...) J'avais tellement peur que ça ne marche pas que c'était devenu une obsession. "

"On n'est jamais vraiment tranquille. Quand j'arrive le matin en festival, je sors du tour-bus en pyjama, et on me demande immédiatement des selfies, qui resteront pour toujours sur internet. Cela amène à développer une hyperconscience de son image, poursuit Clara Luciani. La limite entre vie publique et vie privée est d'autant plus difficile à poser que, pour ma part, j'ai toujours répondu aux sollicitations sur les réseaux sociaux."

Ces nouvelles angoisses d'artistes ne sont pas forcément comprises de tous, notamment des amis de Clara Luciani. Heureusement, elle a pu développer des amitiés dans cette industrie. "Angèle, notamment. Quand quelque chose me mine, je l'appelle. Elle vit ce que je vis, puissance 1000, donc quoi que je lui raconte, elle est déjà passée par là. C'est important, car tout le monde ne peut pas comprendre cette drôle de vie", conclut-elle. Un milieu vite anxiogène dans lequel Clara Luciani semble toutefois avoir trouvé ses repères.

Retrouvez l'interview de Clara Luciani en intégralité dans le dernier numéro de Télérama (n°3628).