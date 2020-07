Gims et Demdem : rare photo de leur fille de 4 mois, en porte-bébé Gucci

Le 19 mars 2020, Maître Gims et Demdem devenaient parents pour la cinquième fois. L'artiste français annonçait avoir accueilli une petite fille, dont on ne connait toujours pas le prénom. Plutôt discrets lorsqu'il s'agit de leur vie de famille, les époux de longue date n'ont quasiment rien partagé des premiers mois de leur bébé.

Mais, pour les 4 mois de sa poupée, Demdem n'a pas résisté à l'envie de publier une photo d'elle. Posant au bord de la piscine, on la voit en jogging Versace, équipée d'un porte-bébé dont seules les jambes et bras potelés de bébé dépassent. On remarque également que le porte-bébé est signé Gucci, trouvable sur internet à partir de 300 euros. C'est d'ailleurs exactement le même que celui de Kylie Jenner.