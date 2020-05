Validé : Booba clashe violemment la série, Franck Gastambide lui répond

"Sans manquer de respect à tous ceux qui ont participé à cette série, on risque pas de m'y voir." Voilà ce que Booba a écrit sur son compte Instagram, le 10 mai 2020, réagissant à un article de presse sur la saison 2 de Validé (Canal+ Séries) ayant pour accroche : "Imaginez Booba dans la série ou encore Kaaris !"

L'occasion pour B2O de donner son avis sur la série de Franck Gastambide. "C'est encore une fois de la récup de bobo en manque de sensations fortes ! On leur a déjà refusé le droit d'utiliser notre hit Validé", poursuit Booba. Un rôle dans la série, très peu pour lui, à l'inverse de son ennemi Kaaris qu'il voit bien "dans un p'tit rôle de balance sodomite non binaire sataniste qui se lance dans le rap à 32 ans, mais a peur d'affronter la réalité de la street car son casier est vierge et qu'il travaille à Foot Locker", ajoute l'artiste.

"Ça aurait été super qu'il soit dans Validé..."

on a Booba de Miami qui nous envoie un petit pic !", explique le réalisateur. De passage dans Clique (Canal) le lundi 11 mai 2020, Franck Gastambide a répondu aux critiques de Booba. "C'est très dur de faire une série qui se passe dans le milieu du rap. C'est très dur de plaire à tout le monde. Donc Booba a complètement le droit de penser ce qu'il veut et de ne pas avoir aimé. (...) C'est la réalité qui rejoint la fiction. C'est-à-dire qu'on fait une série qui parle de ça, des pics, des clashs, des embrouilles, des jalousies, des guerres d'ego... Et puis", explique le réalisateur.

"Puis quelques heures après, il annonce la sortie d'une playlist qui s'appelle Validé. C'est une idée qu'on aurait pu avoir pour la série, donc moi je trouve ça super. Et j'adore Booba, ça aurait été super qu'il soit dans Validé, il n'est pas dans Validé, ça n'empêche pas que Validé est un gros succès, que la saison 2 est en route. Au moment où on se parle, il y a des célèbres plateformes qui sont en train de négocier les droits pour que maintenant ça vive à l'étranger, donc tout ça est un énorme succès, sans Booba", se félicite-t-il.

Booba a effectivement sorti une playlist surprise intitulée Validé lundi soir, à minuit. Elle contient le titre inédit JAUNÉ, et plusieurs artistes, de S.Pri Noir, à Dinos en passant par Vald, Kalash et même... Damso, avec qui il est supposé être en clash.