Mouloud Achour, un lionceau dans Clique : l'émission visée par une plainte

Clique, l'émission animée par Mouloud Achour sur Canal+ est dans le viseur des associations de défense des animaux. Mardi 19 novembre 2019, dans le cadre de son sketch, l'humoriste Kader Bueno a fait venir un lionceau sur le plateau. Une initiative qui a fortement déplu.

"Je rappelle évidemment que cet animal a été extrêmement bien traité, car je suis très sensible à la cause animale", a déclaré le présentateur de 39 ans à la fin de la séquence. Mais cela n'a pas suffi à calmer les esprits. L'association One Voice a déposé plainte pour mauvais traitements. "Plainte notifiée au Procureur de Paris. Avoir privé ce lionceau apeuré non sevré (ou tout juste) de sa mère pour l'exhiber ainsi est constitutif de mauvais traitements. Nous demandons sa saisie, une place l'attend dans un sanctuaire. #FauneSauvage", a-t-elle écrit, sur Twitter.