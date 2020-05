Demdem : En famille à Marrakech, l'épouse de Gims dévoile des images

C'est à Marrakech, au Maroc, que Demdem, l'épouse de Gims, passe du temps alors que le monde tente d'apprendre à vivre normalement malgré le coronavirus. Elle en profite pour passer du temps avec ses enfants et se rapprocher des animaux...

Demdem compte plus de 333 000 abonnés sur Instagram. 330 000 internautes avec qui elle partage son quotidien, ses humeurs et coups de gueule, le plus récent provoqué par la mort de George Floyd, un homme noir asphyxié par quatre policiers lors de son interpellation en pleine rue. Demdem publie également les images de son confinement, à Marrakech. L'épouse de Gims et récente maman d'une petite fille (son troisième enfant avec le chanteur) passe du temps en famille et se rapproche des animaux. Sur ses publications du mercredi 26 mai 2020, elle se montre en train de traire une vache et tenant une adorable souris. "Nonewfriend [pas de nouveaux amis, NDLR] sauf lui", écrit Demdem en légende d'une photo d'elle tenant l'adorable rongeur.

Toujours sur Instagram, Demdem a lancé un appel aux dons pour les migrants résidant à Marrakech. La jeune femme, qui vient de finir le ramadan, a posté des vidéos de distributions de denrées et de jouets pour les plus petits.

Demdem a désormais l'ambition d'étendre le projet dans les villes de Casablanca, Nador et Tanger.