Demdem : La femme de Gims dévoile ses cheveux au naturel, sacré volume

Suite à cette annonce, certains ont reproché à Demdem de ne pas être en adéquation avec ce nouveau business puisque, le plus souvent, elle n'a pas les cheveux frisés mais lisses. La femme de Gims aime changer de tête au gré de ses envies en portant des perruques.

Afin de leur prouver que ses internautes avaient tort, Demdem n'a pas hésité à dévoiler sa chevelure au naturel et, effectivement, la maman de 5 enfants a les cheveux très bouclés et beaucoup de volume. Elle a également publié un commentaire, visiblement agacée : "Quand on porte occasionnellement des perruques, vous pensez qu'on ne se lave pas les cheveux ? Où est la contradiction ? Asseyez-vous, inspirez, expirez avant de commenter. là, il n'y a ni mèches, ni perruque, juste mes cheveux. Un peu de bon sens svp ?"

Businesswoman, Demdem est également une femme de coeur. Installée à Marrakech, au Maroc, avec Gims et leurs 5 enfants, elle a décidé de venir en aide aux plus démunis en cette période de crise sanitaire, et notamment aux migrants. Elle a lancé une cagnotte servant à organiser des distributions de denrées alimentaires mais également à offrir des jouets aux enfants.