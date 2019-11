Gims, son concert au Stade de France : tendre étreinte avec Demdem sur scène

En novembre 2016, il y a tout juste trois ans, Gims (qui se faisait alors appeler Maître Gims) dévoilait pour la première fois le visage de celle qu'il a épousée en secret alors qu'il n'avait que 19 ans, après l'avoir rencontrée lors d'un concert dans les années 2000, et qui lui a donné quatre enfants : Demdem. Cette première apparition avait été mise en scène dans le clip de son tube Tout donner, façon Bonnie and Clyde.

Le 28 septembre 2019, Gims a interprété cette chanson devant les 72 000 spectateurs présents au Stade de France pour son grand concert historique. Le grand show a été diffusé mardi 5 novembre sur TMC, l'occasion de découvrir que le chanteur de 33 ans avait été rejoint sur scène par son épouse. Demdem est arrivée en toute discrétion, parée d'une tenue du RAID et casquée. La jeune femme a alors descendu les escaliers pour retrouver son homme. Elle a alors dévoilé sa tête sous les applaudissements du public, visiblement très intimidée. Gims a alors tendrement enlacé sa femme avant de lui apposer un baiser sur le front et de lancer : "Un maximum de bruit pour Demdem !" Et du bruit, il y en a eu.

Lors de l'interview que Gims a ensuite accordée à Nikos Aliagas depuis la scène du Stade de France, au lendemain de son concert, le chanteur a expliqué pourquoi la présence de sa femme était indispensable : "Elle est un peu fofolle, elle aime les moments comme ça. Elle voulait carrément arriver en bécane à la base, on l'a calmée."

Mais avant de monter sur la scène du Stade de France, Demdem a confié son stress : "Je suis très nerveuse, j'en bégaye. Très anxieuse, excitée. Je serai plus contente quand ce sera passé. Je vais vraiment profiter quand ce sera passé. Là, je ne suis pas sereine." Pour cette première apparition de sa moitié sur scène, Gims considère qu'elle "a assuré". Demdem avait immortalisé cette grande soirée, marquée par la présence de son beau-frère Dadju, Orelsan, Kendji Girac, Vitaa, Slimane, Alonzo et presque tous les membres de la Sexion d'Assaut, sur sa page Instagram.