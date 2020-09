Gims "pas assez présent pour ses enfants" : Demdem se confie sur son "regret"

Exclusif - Le rappeur Gims (Maître Gims - Gandhi Djuna) et sa femme Demdem Djuna lors du photocall de la 14ème édition du Casa Fashion Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche à Casablanca, Maroc, le 20 avril 2019. Sept ans déjà que le Casa Fashion Show promeut la femme marocaine citoyenne du monde. Devenu un rendez-vous incontournable et placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi du Maroc, l'événement porté par K.Cheddadi et chorégraphié par H.Ghorab, se veut le reflet d'une société plurielle et avant-gardiste, jonglant avec brio entre ses racines orientales et sa culture occidentale. Une société solidaire également... L'événement soutenant depuis son lancement l'Association des Bonnes Œuvres du Coeur dont l'objectif est de redonner un souffle de vie et d'espoir aux bébés bleus. Le Casa Fashion Show dévoile au public marocain les collections Printemps/Eté 2019 des griffes les plus prestigieuses : de Etro à Oud Paris, en passant par Elisabetta Franchi, Pinko, Dice Kayek, Just Cavalli ou encore Orza Couture... Les créateurs marocains Lina Cahill et Sara Chraibi revisitent la robe du soir, avec cet oeil aiguisé et ce sens pointu du détail qui les caractérisent. Le talentueux couturier tunisien, Ali Karoui (souvent surnommé le nouveau Azzedine Alaia), est présent pour la seconde fois consécutive. Enfin, l'enseigne marocaine de luxe IO sera la chaussure officielle de l'événement et l'Oréal Paris, le partenaire coiffure et make up du show. © Philippe Doignon/Bestimage