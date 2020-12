Demdem maman : cette "source de conflits" avec ses enfants

Un temps très secrète sur sa vie de famille, Demdem se sent prête à presque tout partager d'eux sur les réseaux sociaux. Hier, la styliste en disait plus sur les prénoms de ses enfants. Aujourd'hui, elle évoque cette "source de conflit" qui l'oppose parfois à ses bouts de chou : les vêtements. Comme beaucoup de mamans, Demdem a expliqué leur laisser toute la liberté de s'habiller comme ils le veulent.

Résultat : dans sa story Instagram du 10 décembre 2020, sa fille porte un jogging... avec une paire de santiags. "Je les laisse un peu faire comme ils veulent, je me dis qu'elle se sent belle comme ça, elle s'affirme. Pourquoi pas au final. Pourquoi lui imposer ma vision ? (J'avais j'ai tenté j'ai dis 'tu veux pas mettre des baskets ?')", a-t-elle expliqué dans sa story. Mais le choix des vêtements peut vite se transformer en une "source de conflit". "J'avoue j'ai essayé mais ça a toujours été source de conflit donc j'ai lâché et ça va mieux comme ça. Après j'achèterai pas un truc que vraiment j'aime pas du tout mais je la laisse quand même choisir au max", a complété l'épouse de Gims.

Pour un enfant, choisir ses vêtements est un moyen de s'exprimer et ainsi développer son propre sens du style. "Je me dis que ça va restreindre sa confiance en elle si je lui dis : 'Met ça, met ça' ou 'ce que t'as choisi c'est moche'", a développé Demdem, qui voit en ses enfants une "preuve de caractère et de personnalité affirmée".

Zara, Bout'D'Chou et... Stella McCartney pour habiller ses enfants

Si sa fille est tombée amoureuse de cette fameuse paire de santiags, son fils ne quitte tout simplement plus ses Doc Marteens. "Je lui ai acheté des boots Doc Marteens et je t'explique : qu'il vente, qu'il neige ou qu'il y ai une canicule, il ne les a pas lâchées. Même avec un short, avec tout ce que tu veux", a-t-elle précisé. L'occasion pour Demdem de le redire : elle n'abuse pas de sa richesse pour couvrir ses enfants d'accessoires un peu trop luxueux. "Je ne compte pas du tout lui inculquer la valeur des marques. La plupart du temps c'est Zara, Bout'D'Chou etc. Beaucoup Stella McCartney pour enfants aussi. Après parfois j'achète des grosses marques mais c'est plus pour me faire kiffer moi ! Et c'est bête j'en suis consciente", a-t-elle reconnu.

Lancée sur le sujet, Demdem précise aussi que sa fille n'a pas encore le droit aux crop top, shorts et autres mini-jupes. "Ça peut paraître contradictoire mais je ne me considère pas comme un exemple. Mon rôle c'est de la préserver pas qu'elle devienne une meuf d'Insta", a-t-elle finalement blagué. Un bel échange avec ses abonnés.