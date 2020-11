Gims : Son incroyable villa hommage à Demdem disponible à la location !

Gims est un citoyen du monde. Né au Congo, c'est en France qu'il a grandi mais, alors que ses démarches pour obtenir la nationalité de notre pays n'ont pas porté leurs fruits, il vit une partie de l'année au Maroc. Là-bas, il possède une superbe villa achetée en 2017. Comme le rapporte Closer, la maison appartenait avant à la famille Elaraki. Il en a fait l'acquisition pour environ 5 millions d'euros. Aujourd'hui, il la rentabilise en la louant de temps en temps.

Sur le site de Séjour Maroc, on peut découvrir les images et les caractéristiques de la demeure de Gims : la villa DEMDEM. Un bel hommage à sa femme et mère de ses enfants ! Le populaire chanteur âgé de 34 ans s'était fait plaisir en l'achetant puisqu'il faut compter sur une superficie de 1200 m² comprenant cinq chambres à coucher toutes équipées d'une télévision, cinq salles de bain, une salle de fitness, une salle de cinéma ou encore un billard. La maison, entourée d'un terrain de 10 000 m² parfait pour éviter les voisins et faire du bruit sans problème, possède bien évidemment le Wifi et la climatisation ; l'hiver, il est aussi possible de faire un feu de cheminée.

Parmi les autres équipements signalés qui devraient inciter les vacanciers à venir passer des vacances au Maroc quand la pandémie de coronavirus prendra fin, il faut compter sur une piscine et une table de ping pong. Le ménage est assuré quotidiennement, un parking privé est disponible et à cela s'ajoutent un service de conciergerie et de gardiennage.

Bien évidemment, pour séjourner dans la demeure de l'ancien membre de la Sexion d'Assaut cela a un coût : 1057 euros minimum la nuit. Mais la villa peut accueillir jusqu'à 10 personnes ! Ceux qui peuvent se le permettre pourront aussi profiter de quelques équipements en supplément comme un hammam privé, un jacuzzi privé ou encore un sauna privé.

Gims n'est pas la première personnalité à faire fructifier un bien puisque les Hallyday faisaient de même avec leur villa de Saint-Barth ayant notamment accueilli Eva Longoria comme vacancière.