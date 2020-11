Gims : Sa femme Demdem enceinte de leur 5e enfant ? Nouveaux éléments...

En mars dernier, Demdem faisait une annonce de taille sur les réseaux sociaux, révélant être devenue maman pour la quatrième fois, un sixième enfant pour son mari Gims. Cette grossesse avait soigneusement été protégée par le couple star.

En ce début de mois de novembre 2020, Demdem a lancé une rumeur selon laquelle elle attendrait un nouvel enfant. C'est en tout cas ce qu'elle voulait que sa communauté de fans pense en découvrant la photo de son ventre arrondi publié sur Snapchat le 4 novembre dernier. Elle apparaissait assise dans une voiture, dans une tenue de sport avec ce qui ressemblait fortement à un baby bump. Pour attiser encore un peu plus les rumeurs de grossesse, elle avait apposé cette légende sur la photo : "And if you don't know, now you know", une célèbre ligne du défunt rappeur The Notorious BIG. En français : "Et si vous ne le savez pas, vous voilà au courant".

Sachant que Demdem et Gims avaient soigneusement gardé le secret de la venue au monde de leur fille Haby, la petite dernière donc, il y avait fort à parier que la photo de ce ventre arrondi était pour susciter la curiosité plus que pour officialiser l'agrandissement prochain de la famille.

Après être rapidement passés par Paris, Gims et son épouse ont mis le cap sur Dubaï. Le chanteur de 34 ans qui vient de sortir un nouveau son qui fait grand bruit avec Kaaris, l'ennemi juré de Booba - 1er coeur - a prévu de faire un show ce samedi 7 novembre pour un nouveau complexe de luxe. Le Wane by SoMiya, qui propose piscine le jour et ambiance lounge la nuit, vient d'ouvrir. Une grande soirée a été organisée à cette occasion le vendredi 6 novembre, à laquelle Gims, Demdem et leur clique ont participé.

Tous deux ont relayé cet event de la démesure sur leurs réseaux sociaux, Instagram et Snapchat, et c'est ainsi que l'on a découvert que Demdem n'avait absolument pas de ventre arrondi et qu'elle avait fumé pendant la soirée. Autant d'éléments qui mettent donc à mal la rumeur de grossesse.

Couple bling-bling par excellence, et ils l'assument, Gims et Demdem ont flambé dès leur arrivée à Dubaï. Ils sont passés chez Cartier, où le chanteur a couvert son épouse de bijoux.

Sans cesse en train de bouger, Gims habite au Maroc avec sa femme et leurs quatre enfants. Le chanteur est également le père de deux autres enfants issus d'une autre relation. Dans le documentaire GIMS sorti en septembre dernier sur Netflix, Demdem évoque l'incroyable carrière de son mari et les sacrifices qui l'accompagnent, notamment celui de ne pas voir ses enfants autant qu'il le voudrait. "Il souffre de ne pas être assez présent pour ses enfants. C'est son regret", y dit la grande amie de la chanteuse Vitaa. "J'ai eu une petite fille qui s'appelle Haby. Elle aura bientôt 6 mois. C'est le premier bébé dont je profite autant", avait de son côté déclaré Gims dans une interview accordée à TV Mag.