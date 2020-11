Gims : Sa femme Demdem enceinte de leur 5e enfant ? Une photo semble officialiser...

Gims et son épouse Demdem auraient-ils une heureuse nouvelle à annoncer, comme celle de l'arrivée prochaine d'un nouvel enfant dans la famille ?

Ces soupçons de grossesse, Demdem les a éveillés elle-même ! La jeune femme a publié sur Snapchat (dans la journée du mercredi 4 novembre 2020) un selfie pris en voiture, à Marrakech (ils habitent au Maroc NDLR). Elle ne montre pas son visage mais son ventre, rond et moulée dans une combinaison. Demdem écrit sur l'image, une célèbre ligne du défunt rappeur The Notorious BIG : "And if you don't know, now you know". En français : "Et si vous ne le savez pas, vous voilà au courant".