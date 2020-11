Gims et Demdem : violente dispute filmée au restaurant

Gims et Demdem font partie de ces rares couples qui durent dans le milieu. Alors, c'est toujours un peu spécial quand on les voit se déchirer, même quand c'est pour le nouveau clip de Dadju. Dans Amour Toxic, dévoilé le vendredi 30 octobre 2020 sur YouTube, on voit Gims et Demdem se disputer violemment dans un restaurant. La mère de famille va même jusqu'à mettre une claque à son conjoint et à faire valdinguer la table du repas.

Un grand jeu d'acteur souligné par Dadju, le frère cadet du rappeur, sur Instagram. "Svp un maximum de likes pour remercier les deux personnages principaux de mon clip, Amour Toxic. Pour le temps, l'énergie et le jeu d'acting", a-t-il félicité sur Instagram, tout en partageant une photo capturée lors du tournage. Un message approuvé par de nombreux soutiens, dont Kaaris etVitaa, qui a commenté : "Et quel acting Demdem ! Cours Florent".