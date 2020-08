Dadju poste une photo de ses enfants, son frère Gims se moque gentiment

Papa d'une petite fille Maamou (née en octobre 2017) et d'un petit garçon (né en avril 2020), Dadju dévoile de plus en plus régulièrement des photographies de ses enfants sur Instagram. Pour faire plaisir à ses fans, l'interprète du titre Lionne a ainsi posté trois nouvelles photographies avec ses deux enfants le 21 août 2020. Sur ce cliché, on découvre la petite fille du chanteur confortablement allongée sur son papa mais aussi son fils assis à côté de lui. En légende, l'interprète du titre Jaloux écrit : "Fam'" accompagné d'un émoji en forme de coeur.

La cuissance

Déjà likée par plus de 250 000 fans, le cliché a reçu de nombreux commentaires, dont un très spécial de son tonton, l'artiste Gims (frère de Dadju). Le chanteur s'est gentiment moqué du petit garçonnet en écrivant : "Paro, la cuisse du tipeu". Et parce qu'une image vaut mille mots, l'artiste a ajouté un émoticone en forme de cuisse de poulet en guise d'illustration. Une manière poétique de se moquer de la taille de la cuisse potelée du fils de Dadju. Amusés devant le commentaire du mari de Demdem, les internautes n'ont pas tardé à réagir à la petite boutade du rappeur. "C'est qu'il mange bien le petit", "Il est chargé", "La cuissance" ont par exemple commenté quelques followers, un brin moqueurs. Papa de son troisième enfant (une petite fille née en mars 2020), Gims ferait bien de se méfier. Dadju pourrait également mettre son petit grain de sel sur ses prochaines photographies de famille...