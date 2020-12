Gims papa : Demdem révèle les prénoms de leurs enfants, un tendre hommage

Ensemble, Demdem etGims ont accueilli quatre enfants. D'eux, on ne connaît que l'âge et le prénom de la petite dernière, Haby (8 mois), née en mars 2020. Sur Instagram, la styliste s'est confiée au sujet des prénoms de ses enfants. "J'ai une petite Aïsha. Je l'ai choisi vraiment par amour pour la mère des croyants, à force de lire des récits la concernant. Aïsha Lalla Parcke ! À l'époque je savais que c'était un titre au Maroc, chez nous c'est un prénom", a-t-elle révélé, en répondant à un fan, révélant ici le prénom d'une de ses filles.

Tout en publiant une photo de son fils, de dos, Demdem révèle son prénom : "Voilà mon Yahya à moi. Yahya Alou. (L'équivalent de Ali chez nous et pour qu'il porte le prénom de son papa." L'occasion pour Demdem d'en dire encore un peu plus sur la petite Haby. "Ma dernière fille c'est Haby. Je l'appelle Habybatou et son papa l'appelle Habygaelle (Inshallah elle finit pas bipops). Haby Catherine en hommage à ma maman...", révèle Demdem. Un tendre clin d'oeil.

Avec un travail aussi prenant, Gims a conscience de n'être que peu présent pour ses enfants. Un choix de carrière qu'il déplore parfois, comme il l'avait confié dans son documentaire diffusé sur Netflix. "Il souffre de ne pas être assez présent pour ses enfants. C'est son regret", expliquait Demdem.



"Je laisse mes enfants s'épanouir. Personnellement, j'ai beaucoup de souvenirs de moi étant gosse et je sais ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas chez un adulte. Je n'ai pas envie que mes enfants aient cette vision de moi. Je les laisse s'amuser. J'essaie de placer les bonnes phrases au bon moment, de leur enseigner la vie, mais en rigolant, car c'est plus efficace. Comme je ne suis pas souvent là, j'ai du mal à être dur avec eux", avait-il détaillé à TV Magazine en septembre dernier.

Malgré cette absence, Demdem cultive le doute quant à une hypothétique cinquième grossesse. Le 4 novembre dernier, elle publiait une photo d'elle sur Snapchat, le ventre arrondi, avec la légende suivante : "And if you don't know, now you know". Suspense...