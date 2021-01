Gims : Sa femme Demdem enceinte et imprudente ? Du ski à 6 mois de grossesse...

Demdem n'a peur de rien, pas même de faire du ski alors qu'elle était enceinte de six mois. Comme elle l'a montré dans sa story Instagram, le jeudi 7 janvier 2020, la styliste s'est autorisée quelques descentes de piste avec son mari, Gims et son beau-frère, Dadju. "Demdem trop de style enceinte de six mois merci", écrit-elle sur Instagram.

Alors que de nombreuses femmes enceintes sont clouées au lit, Demdem était parvenue à s'offrir toute une journée au ski. "J'étais fatiguée mais l'air de la montagne, il n'y a pas mieux ! (...) Je suis confiante. Enceinte, je fais pas quand je le sens pas", a poursuivi la mère de famille.

L'occasion pour Demdem de démentir une fois de plus l'une des rumeurs les plus folles à son sujet : elle aurait, soit-disant, eu recours à une mère porteuse. "En plus j'aperçois son bidou elle était vraiment enceinte", a remarqué un internaute. "Vous avez pas dit mère porteuse ?", a blagué Demdem en lui répondant.

Déjà en mars dernier - lorsque sa petite fille Haby est née -, Demdem avait dû assurer haut et fort qu'elle n'avait pas eu recours à une mère porteuse, mais avait simplement préféré mener une grossesse discrète.