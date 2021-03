Vitaa comblée : le bonheur aux Bahamas avec son fils, de belles photos

Pendant que le commun des mortels traverse le couvre-feu et le froid hivernal, Vitaa profite d'une parenthèse au soleil. La chanteuse s'est envolée aux Bahamas avec sa famille et ses amis, Gims et Demdem. Depuis la plage paradisiaque de Hadahaa, Vitaa a pris la pose en maillot de bain auprès de son fils. "L'amour à la plage", écrit-elle en légende de ces belles photos aux couleurs estivales.

Eaux turquoises et transparentes, palmiers et plage déserte : Vitaa et son fils semblent tout simplement nager dans le bonheur. Pour protéger l'identité de son fiston, elle prend bien soin de flouter son visage sur les photos qu'elle publie sur les réseaux sociaux.