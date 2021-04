Koh-Lanta 2021 : Candice éliminée, énorme trahison et (encore) un blessé évacué !

La survie se complique en Polynésie française pour les aventuriers de Koh-Lanta, Les Armes secrètes. Il faut dire que le temps passe, les candidats ont de plus en plus faim et sont de plus en plus fatigués. Ce vendredi 2 avril 2021 sur TF1, après Sylviane, Marie et Elodie, un autre apprenti Robinson est éliminé. Résumé de cette soirée présentée par Denis Brogniart.

Un blessé chez les rouges, enfin le feu pour les jaunes

Les jaunes ont faim et mangent des bigorneaux et du crabe cru, car toujours pas de feu sur le camp. Du côté des rouges, Candice est clairement à l'écart. La capitaine agace et cela se ressent. En pleines tensions, place au jeu de confort. L'objectif est de détruire huit cibles en pleine mer à l'aide de massues. La difficulté réside dans le fait que les aventuriers d'une équipe sont tous attachés au même élastique. Le candidat désigné tireur doit rentrer dans la zone de tir. L'équipe gagnante remporte un kit de pêche avec fusil harpon, masques, tubas, palmes, hameçons et fil. Bref, la totale pour se la jouer pêcheur polynésien et se faire des festins. Et ce n'est pas tout : une boîte contenant deux allumettes compose le lot.

Les rouges doivent composer sans Frédéric, qui a consulté le médecin au petit matin pour des douleurs ligamentaires au niveau des jambes. L'équipe médicale a pris la décision d'exempter le doyen de l'épreuve. Chez les jaunes, Vincent s'écarte du jeu pour respecter l'équité. Flavio est le tireur jaune, Jonathan est le tireur rouge. Les rouges prennent de l'avance, mais les jaunes les rattrapent et prennent l'avantage. Grâce aux beaux lancers de Flavio et à une équipe à l'écoute, la victoire est pour les jaunes !

De retour sur leur camp, Aurélien et Vincent tentent d'allumer le feu. Mais, même s'il a une allumette, Vincent galère... C'est Mathieu qui s'y colle et offre chaleur et "four" à sa tribu. Aussitôt chauffés, Mathieu et Aurélien filent chercher du poisson. Premier tir gagnant pour le capitaine ! Le soir venu, c'est festin : riz et poisson au menu. Mais malgré cela, des tensions s'installent. Aurélien, jugé trop autoritaire par ses camarades, commence à en agacer certains, à commencer par Shanice.

Chez les rouges, Candice trouve un collier d'immunité.

Epreuve d'immunité

Le but du jeu est le suivant : un équilibriste par équipe doit évoluer sur deux petites plateformes tenues par le reste des tribus. Ils doivent parcourir l'océan afin de parvenir au point d'arrivée, situé à 22 mètres du point de départ. Une fois l'équilibriste sur la plateforme de fin, il déroule une corde et permet à ses camarades de le rejoindre. L'équipe gagnante est celle qui arrive au complet en première. Maxine est l'équilibriste des rouges, Shanice est celle des jaunes.

Maxine est une ancienne championne de gymnastique. Elle se débrouille bien mais Shanice aussi. D'ailleurs, l'aventurière avance plus sereinement que sa concurrente qui tombe à plusieurs reprises. Les jaunes arrivent les premiers sur la plateforme et remportent l'épreuve !

Sur le camp jaune, on savoure la victoire. Mais Vincent ne perd pas de vue son objectif, malgré la victoire : trouver un collier d'immunité ou une arme secrète. Il fouille, et trouve un indice pour l'arme secrète !

Chez les rouges, en vue du conseil, Candice se sent en danger. Elle révèle à Maxine et Laure avoir trouvé un collier. Le trio élabore une stratégie... enfin, en apparence. Car Laure et Maxine jouent le jeu, mais veulent en secret faire sauter Candice. Le but est de lui faire croire que tout le monde vote contre Magali, pour qu'elle ne sorte pas son collier d'immunité.

Trahison et déception au conseil

Avant d'aller voter, chaque membre de l'équipe fait le bilan de ces deux dernières défaites. L'heure est à la remise en question.

Ce soir, pas d'arme secrète ni de collier d'immunité. Lors du dépouillement, Denis Brogniart compte quatre voix contre Magali et cinq vois contre Candice, qui est donc éliminée.

La jeune instructrice de survie n'en croit pas ses yeux et demande des explications à ses camarades. Laure lui explique qu'elle a voté contre elle car elle la trouve "trop envahissante" sur le camp. Atterrée et peinée, elle quitte le camp avec son collier d'immunité.