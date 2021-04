Frédéric (Koh-Lanta 2021), un stratège sexiste ? "C'est compliqué..." (EXCLU)

C'est un nouvel épisode de Koh-Lanta, les Armes secrètes plein de rebondissements qui a été diffusé vendredi soir. Deux candidats ont quitté l'aventure : Hervé lors du Conseil et Frédéric. Ce dernier a été éliminé par le vote des ambassadeurs, Vincent, Maxine et Laure. Les deux aventurières faisaient pourtant parti de son équipe des Rouges jusque-là, un détail qui a beaucoup agacé Frédéric. Soupçonné toute l'aventure d'avoir voulu éliminer les filles de son équipe, le restaurateur de 48 ans originaire d'Avignon a démenti avoir eu une telle stratégie lors d'une interview pour Purepeople.com.

La stratégie des garçons Rouges n'a pas beaucoup plu aux filles, ni même aux jaunes. Comprenez-vous ? Qu'avez-vous à répondre ?

Souvent on nous dit, les garçons et les filles mais Laure et Maxine depuis le début ont voté contre les filles Rouges, on ne les a pas forcées, elles nous ont suivis, quand on en discutait tous ensemble, c'était sciemment fait. Ce n'était pas les garçons contre les filles, c'était les garçons avec Laure et Maxine, contre Candice et Magali. Cela n'a pas été perçu comme tel mais la réalité est là.

Selon vous, il n'y avait donc pas cette stratégie d'éliminer les filles une par une ?

Quand Laure et Maxine ont dit à Candice de ne pas utiliser son collier, elles auraient pu nous la faire à nous aussi. On était tous d'accord, ça par contre j'assume, sur le fait qu'on s'entendait un peu moins avec Candice. Du coup, quand il a fallu choisir quelqu'un, c'est malheureusement elle qui est partie. Donc on a voté dans ce sens-là mais avec leur consentement (à Maxine et Laure, ndlr). Pour les téléspectateurs, il y a ce côté hommes VS femmes, ce qui n'était pas notre esprit d'équipe.

Sur les réseaux sociaux, les internautes sont choqués et évoquent du sexisme et du machisme de votre part. Qu'avez-vous à répondre à ces critiques ?

On doit répondre de ça alors que ce n'était pas le cas, c'est compliqué. Je suis loin d'être quelqu'un comme ça. On les a toujours rassurées, épaulées, elles disaient même que j'étais un peu le "papa" de l'aventure donc non. Après, qu'elles veuillent nous foutent dehors parce qu'elles veulent continuer et devenir Blanches et plus Rouges, bon bah voilà, c'est leur choix.

