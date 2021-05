Koh-Lanta : Mort de Bernard, inoubliable aventurier

Doyen de Koh Lanta : Malaisie, il avait 60 ans à l'époque, le retraité n'avait pas démérité, bien au contraire. Bernard, d'abord dans le clan des bannis puis intégré à l'équipe Mawar jusqu'à la réunification, avait atteint l'épreuve redoutée de la course d'orientation. Malheureusement, il avait échoué, tout comme Philippe. Vanessa, Brice et Ugo avaient décroché leurs places pour les poteaux et c'est finalement Ugo qui avait remporté cette édition de Koh-Lanta, face à Brice.

Ancien candidat de cette édition et mais aussi de Koh-Lanta : Le Combat des héros diffusée en 2018, Javier a également relayé le décès de Bernard sur Twitter, publiant un simple RIP accompagné d'un montage photo.