Mathieu Johann, privé de ses enfants pour Noël : son message déchirant

C'est avec Clémence Castel, ancienne candidate – et gagnante – de Koh-Lanta en 2005 et 2018, que Mathieu Johann a eu deux enfants : Louis (né en 2010) et Marin (né en 2014). Après un mariage heureux qui a duré plusieurs années, le couple a malheureusement mis un terme à son histoire en juillet 2019.

Si la jeune maman a confirmé cette rupture, elle se fait pourtant très discrète sur ses réseaux sociaux. Mathieu Johann, lui, partage beaucoup avec ses fidèles followers. Le 6 juillet dernier, c'est d'ailleurs sur son compte Instagram qu'il avait annoncé la nouvelle. "Et puis un jour, nos chemins se séparent. Pour nous deux, douze années belles. On a dit qu'on était fait pour une drôle de vie... Restent Louis et Marin témoins de nous, piliers et amours de ma vie", écrivait-il en légende d'une photo en noir et blanc de Clémence Castel.

Depuis, le couple se partage donc la garde des deux garçonnets, quitte à faire un heureux et un malheureux le soir de Noël...