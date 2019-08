Clémence Castel séparée de son mari Mathieu Johann : elle brise enfin le silence

Après des années d'amour, un mariage et deux enfants, Louis (né en 2010) et Marin (né en 2014), Clémence Castel et Mathieu Johann se sont séparés. Une rupture inattendue annoncée par l'ancien candidat de la Star Academy (TF1) sur Instagram le 6 juillet 2019. Alors que, de son côté, elle n'avait pas réagi, l'aventurière révélée dans Koh-Lanta (TF1) s'exprime pour la première fois auprès de Télé Star.

Interrogée à propos de sa séparation avec son époux, Clémence Castel a ainsi expliqué que ce silence sur les réseaux sociaux après l'annonce choc de Mathieu Johann était "une volonté de [sa] part". La jeune femme "confirme l'information", mais précise qu'elle n'a aucunement l'intention de "communiquer là-dessus" dans la presse. Très discrète sur le sujet, l'auteure du livre Aller jusqu'au bout ! (Flammarion) n'est plus active sur Instagram depuis mai dernier, soit deux mois avant que son mari ne fasse l'annonce de leur rupture.

Mathieu Johann partage quant à lui sur le réseau social de tendres photos avec ses enfants. Des moments désormais à trois... "Et puis un jour nos chemins se séparent. Pour nous deux, douze années belles. On a dit qu'on était fait pour une drôle de vie... Restent Louis et Marin témoins de nous, piliers et amours de ma vie", avait-il pour rappel écrit en légende d'une photo en noir et blanc de Clémence Castel, souriante.

Une séparation survenue alors que le couple semblait filer le parfait amour. Quelques semaines plus tôt, en mai 2019, l'heureuse maman racontait leur rencontre au micro de Closer. "Mathieu m'avait vue dans Koh-Lanta. Moi, dans la Star Ac. Et il a contacté le service de presse de TF1 pour avoir mon numéro, dans le cadre d'un projet musical sur lequel il travaillait (...). Je ne connais toujours pas la vérité. Mais l'album n'a pas vu le jour", plaisantait-elle. Rien ne présageait une telle fin pour les amoureux...