Maud (Koh-Lanta) : Déçue, sa belle aventure annulée à cause du coronavirus

La décision est finalement tombée le 13 mars 2020. La magnifique ascension de Maud et Cyril sur l'Everest est reportée à cause du coronavirus. Sur Instagram, la gagnante de la 20e saison de Koh-Lanta a publié une vidéo pour annoncer la nouvelle à ses abonnés, toujours avides de découvrir ses nouvelles aventures. Elle explique : "On est vendredi 13, en général ça me porte chance. Cette fois-ci ça me porte moins de chance. (...) Pour le rêve de faire l'ascension de l'Everest, ça sera reporté à l'année prochaine. Les frontières népalaises sont fermées en tout cas jusqu'au 30 avril. Et ce serait complètement fou de commencer après, ce n'est pas possible..."

Je ne laisserai pas tomber !

Toujours combative, elle indique néanmoins ne pas abandonner ce projet et promet à ses fans de le réaliser en 2021. "Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Je ne laisserai pas tomber !" Son binôme de Koh-Lanta avec lequel elle devait partir en expédition a rapidement réagi à la publication en écrivant : "Pas grave ma Maud on le fera l'an prochain !" Un mal pour un bien puisque Maud et son complice pourront encore davantage se préparer à ce magnifique voyage en Asie. Pour conclure sa vidéo, la sportive de 51 ans, qui souhaitait faire l'ascension au profit de l'association CAP 48, tient à souligner à ses fans : "Les dons sont toujours possibles même si je reporte d'un an mon projet."

Candidate emblématique de l'émission Koh-Lanta, Maud avait annoncé le 19 février 2020 son projet de faire l'ascension de l'Everest, dont le sommet culmine à 8 848 mètres d'altitude. Elle désirait gravir la plus haute montagne du monde avec son compagnon d'aventure Cyril et planter sur le "Toit du monde" un drapeau avec le nom de ses 21 "KohPains" de Koh-Lanta. Un magnifique rêve qu'elle réalisera finalement en 2021.