Maud (Koh-Lanta) : Nouveau pari fou, elle embarque Cyril à l'autre bout du monde

Voilà un binôme qui n'a peur de rien. Lors de leur participation à Koh-Lanta l'an dernier, Maud et Cyril ont eu un véritable coup de foudre amical. Depuis, la grande gagnante et le candidat ne se quittent plus. Mieux, ils repartent régulièrement en aventure ensemble et s'apprêtent d'ailleurs à réaliser l'un des plus grands rêves de Maud.

Sur son compte Instagram mercredi 19 février 2020, la férue d'alpinisme de 51 ans a fait une grande annonce à travers une vidéo. "Je vous avais dit que quand mon rêve allait se réaliser, gravir l'Everest, je vous tiendrai au courant. Et donc cette fois-ci, c'est fait, je partirai le 10 avril pour tenter de gravir l'Everest et je reviendrai en principe le 25 mai", confie-t-elle, visiblement très impatiente. Pour s'attaquer à cette fameuse montagne de 8 848 mètres située dans la chaîne de l'Himalaya, Maud sera donc accompagnée du Parisien Cyril, du moins pendant un temps. "Alors vous savez, c'est impossible pour moi de faire cette aventure sans pouvoir la partager avec mon binôme d'aventure et donc je lui ai proposé de venir avec moi. Je suis vraiment réjouie, il a dit oui. Cyril m'accompagnera jusqu'au camp de base 1." Le designer en couple avec un certain Thomas s'est empressé de commenter la publication de Maud, soulignant subtilement la folie dans laquelle elle l'embarque. "C'est parti pour l'Everest !!!!!!!!!!! Qu'est-ce que je ferais pas pour toi....!?!"

En plus de réaliser son rêve, Maud explique dans sa vidéo vouloir donner du sens à cette ascension très dangereuse, en commençant par rendre hommage à sa promotion 2019 de Koh-Lanta. "J'ai envie de suivre mon idéal et je voulais, vous le verrez plus tard, donner un sens social, respecter la nature et puis surtout planter le drapeau avec le nom de mes 21 koh-pains au sommet du toit du monde. Mais tout ça, il faudra le suivre plus tard." Encore une fois, la commerciale qui vient de Belgique impressionne par son courage et son désir de se dépasser. Une vague de soutien et de commentaires bienveillants est rapidement apparue dans son fil de commentaires. Même Denis Brogniart lui a adressé un petit message : "De tout coeur avec toi. L'Everest, c'est une aventure exceptionnelle. Tu as tout pour réussir. Je t'embrasse."