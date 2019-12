Cyril (Koh-Lanta), sa rencontre avec Thomas : "C'était pas très romantique..."

Candidat phare de la dernière saison de Koh-Lanta, baptisée La guerre des chefs, Cyril a été éliminé aux portes de la finale. Depuis la fin de l'émission, l'ex-aventurier est très actif sur les réseaux sociaux. Il partage notamment au quotidien des moments de vie et d'amour sur son compte Instagram. D'amour justement, parlons-en. En couple avec son chéri Thomas depuis plusieurs années, il était avec lui l'invité du podcast Histoires de couples, du magazine Rockie, le 9 décembre 2019.

Complices, les deux tourtereaux sont revenus sur leur rencontre. "C'était une rencontre 2.0 puisque c'était sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre, je pense que c'est assez courant maintenant..., déclarent-ils un peu gênés. Avant de préciser, en rigolant : "C'était pas très romantique d'ailleurs, on s'est rencontrés et on a couché ensemble !"

Au départ, les deux hommes étaient d'accord : aucun des deux ne recherchait une relation sérieuse. "On ne s'est pas revu pendant un an ! Mais au fur et à mesure on a commencé à se reparler, à se dire qu'il fallait qu'on se revoie, enfin c'était l'idée...", déclare Cyril. Il évoque ensuite la violente agression physique qu'il a subie : "Mais je suis parti à New York et je me suis fait agresser. J'ai subi un traumatisme un peu grave, j'ai failli en mourir et c'est vrai que quand je suis revenu à Paris je n'étais plus du tout dans une optique de rencontre. J'avais besoin de me reconstruire, de me sentir bien..."

Ca a participé à construire notre histoire au départ

Malgré ce désir de se retrouver en sécurité, entouré de ses proches, et de prendre du temps pour lui, Cyril a fini par de nouveau succomber aux avances de Thomas. "Il a vraiment insisté et finalement je me suis laissé convaincre, je me suis dit qu'il avait de bons arguments", avoue Cyril, toujours en rigolant. Immédiatement, Thomas tient à préciser qu'il ne l'a pas harcelé : "Je ne connaissais pas du tout l'histoire de New York, simplement on se croisait de temps en temps en soirée et oui c'est vrai à un moment donné j'ai peut-être été un petit peu plus insistant, mais on s'est revus et à partir de là on a commencé à construire quelque chose, mais oui c'est vrai que la première fois c'était comme on dit chez nous un one-shot", plaisante Thomas.

"L'amour peut arriver partout (...) même si on n'est pas prêt personnellement, finalement il n'y a pas de loi, conclut Cyril, qui a mis plus d'un an à se remettre de son agression. "J'étais en reconstruction, j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais faible physiquement...", se remémore-t-il.

Heureusement, Thomas a su se montrer attentionné et trouver les mots pour rassurer Cyril. "Tout naturellement, j'ai eu envie d'être là, mais je ne me suis pas mis la pression non plus car on ne se connaissait finalement pas plus que ça... Mais je pense que ça a participé à construire notre histoire au départ et ça a été un moment fort pour lui et pour moi", explique Thomas.

Aujourd'hui, les deux amoureux vivent ensemble à Paris et mènent une vie entre voyages et train-train quotidien. Cyril est designer et Thomas travaille dans la communication dans le secteur de la santé. Depuis quelque temps, les deux hommes ont un désir d'enfant, qu'ils ne peuvent pour l'instant pas concrétiser en raison des nombreuses démarches administratives très contraignantes.