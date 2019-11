Cyril (Koh-Lanta) en difficulté pour devenir papa : il pousse un coup de gueule

Cyril est l'un des candidats qui ont marqué la dernière saison de Koh-Lanta baptisée La Guerre des chefs. Bien qu'il ait été éliminé aux portes de la finale, il n'a pas démérité. En outre, c'est son parcours personnel qui a beaucoup fait l'actualité. Et pour cause, Cyril est un véritable survivant. Il y a trois ans, il était victime d'une violente agression à New York, laquelle lui a valu de plonger dans le coma. Fort heureusement, Cyril s'en est sorti et peut vivre aujourd'hui la vie dont il a toujours rêvé. Enfin presque... En effet, il lui manque encore une chose essentielle pour être comblé : fonder une famille. Bien qu'il file le parfait amour avec Thomas, le designer de 37 ans voit son projet d'avoir un bébé compromis.

Sur Instagram ce mardi 12 novembre 2019, il a fait part de ses doutes et de ses inquiétudes pour l'avenir en pointant du doigt au passage les difficultés que rencontrent les couples homosexuels pour devenir parents. "UN TOUR DANS LE FUTUR ! Si je me projette dans un avenir proche – 4/5 ans – voilà ce que je vois : fonder une famille avec Thomas est un rêve. Là où beaucoup de couples n'ont pas de questions à se poser, pour nous, tout est dans l'interrogation. Aujourd'hui, en France, un couple d'hommes ou de femmes qui veulent un enfant n'ont pas la possibilité de façon légale. Les hommes doivent traverser l'Atlantique pour les États-Unis ou le Canada. Mais tout cela a un prix. Et je ne parle pas que d'un aspect financier, mais le prix de longues démarches pour clarifier le statut de chaque parent", déplore-t-il. Et de poursuivre en s'interrogeant sur l'existence d'une "solution miracle". "Une chose est sûre, c'est qu'être parent est un privilège. Une chance incroyable qui n'est pas accessible à tous..."

Cyril avoue ensuite qu'il aurait aimé remporter l'aventure dans Koh-Lanta dans le but d'assouvir ce rêve. "Cet argent nous aurait aidés, Thomas et moi, à devenir parents..." Mais c'est toujours avec espoir qu'il entrevoit l'avenir et s'imagine rejoindre une nouvelle fois le programme de TF1 version All Stars pour se "plaindre" que ses "enfants (lui) manquent." C'est bien tout le mal qu'on lui souhaite !