Cyril (Koh-Lanta) agressé il y a trois ans : les détails glaçants...

Il y a trois ans, Cyril de Koh-Lanta 2019 a été agressé à New York par un gang, un drame durant lequel il a failli perdre la vie. Mardi 20 août 2019, en début d'après-midi, il a posté un poignant message afin de rappeler ce qui lui était arrivé mais surtout, pour inciter les gens qui assistent à ce genre de situation à ne "jamais rester impuissants face à ce genre d'action". Le Parisien de 37 ans a aussi dévoilé des photos chocs de son agression.

Quelques heures plus tard, Cyril a poursuivi son récit en partageant les détails de son hospitalisation : "Je suis resté une journée dans le coma, à mon réveil les médecins m'ont expliqué que j'avais subi une chirurgie au niveau du crâne. J'ai été trépané, on a ouvert ma boite crânienne pour en faire sortir l'hémorragie qui compressait mon cerveau. La neurochirurgienne m'a expliqué que ma vie et ma récupération ne tenaient qu'à la rapidité de ma prise en charge par les secours. Elle me l'a imagé ainsi : 30 minutes sans secours et j'étais mort /25 et mon cerveau était endommagé, mort cérébrale /20 Tétraplégique /15 paralysie partielle..."

Fort heureusement, sa prise en charge a été "rapide et efficace". Il a tout de même mis un environ an avant de s'en remettre totalement : "Je n'ai perdu que l'odorat ou plutôt une odeur fantôme c'est installé jour et nuit dans ma vie... Tous les jours en toutes situations, la même odeur de graisse chaude... J'étais atteint de vertiges, crises d'épilepsies, perte de la mémoire immédiate, j'ai du faire de la rééducation chez une orthophoniste. Ma vie a été mise entre parenthèse à cette période..." Cyril a révélé avoir perdu pas moins de 12 kilos en quinze jours, après son agression.

Grâce à sa force, sa détermination et l'aide de ses proches, Cyril a réussi à se reconstruire. "Je n'en veux pas à mes agresseurs, très bizarrement ils m'ont rendu plus fort... Cette claque m'a fait tourner la tête et voir de l'autre côté.... Différemment. Tournez donc la tête et vous verrez, il y a toujours autre chose à voir et à vivre", a-t-il conclu une deuxième publication.