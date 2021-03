Candice (Koh-Lanta) en deuil : mort d'un être cher à une date très particulière

Dimanche 7 mars 2021, les grands-mères étaient à l'honneur en France ! En effet, comme chaque année depuis 1987, le premier dimanche du mois de mars, les petits-enfants rendent hommage aux mamies. Candice Boisson n'a pas dérogé à la règle mais d'une bien triste manière. Et pour cause, l'ex-aventurière de Koh-Lanta (2016 et 2018) a annoncé que la sienne était morte.

Sur Instagram, Candice a partagé une photo sur laquelle on la découvre rire aux éclats au côté de sa mamie qui, de son côté, fait la moue. Un cliché que la jolie blonde affectionne sans doute particulièrement tant elle témoigne de leur belle complicité. "Il n'y a pas d'Adieu. Car on ne meurt pas. On se transforme. Alors à plus tard ma petite Mamie. Quand nos âmes se retrouveront. Je t'aime", a-t-elle écrit en légende.

Dans cette douloureuse épreuve de la vie, Candice Boisson peut bien heureusement se reposer sur les épaules de son compagnon, lui aussi ex candidat de Koh-Lanta, Jérémy Raffin. Ce dernier lui a sobrement témoigné tout son amour en commentant sa publication d'un petit coeur rouge et de l'émoji de mains en prière. Ses Kohpines de l'émission de TF1 Angélique et Camille Schneiderlin lui ont également apporté leur soutien, sans parler de sa communauté de plusieurs milliers d'abonnés. De quoi réconforter Candice. En story Instagram, elle a donc pris soin de les remercier, postant une nouvelle photo sur laquelle elle sert la main de sa grand-mère vraisemblablement allongée dans son lit.