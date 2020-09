Camille Schneiderlin (Koh-Lanta) maman pour la 2e fois : photos et accouchement particulier

Rappelons que c'est en mai dernier que l'ancienne survivor du jeu d'aventure de la Une et son mari le footballeur Morgan Schneiderlin ont révélé attendre l'arrivée de leur deuxième bébé. S'ils avaient à l'époque annoncé que la naissance était prévue pour le mois de septembre 2020, ils n'avaient pas précisé le sexe.

Nul doute que l'arrivée de ce deuxième bébé fera le plus grand bonheur du couple. La naissance du petit Maé en octobre 2018 avait déjà pleinement comblé les amoureux. "Forcément, on a moins de temps l'un pour l'autre depuis l'arrivée de notre grenouille, mais du coup, c'est tellement plus fort et intense. On a un lien supplémentaire que l'on n'avait pas avant, notre petit coeur, notre sang, on a créé ensemble un petit être. Du coup, carrément rapprochés. Notre amour est encore plus fort", avait déclaré la belle Camille en juillet 2019 en story sur Instagram.

Toutes nos félicitations aux heureux parents et au jeune grand frère Maé !