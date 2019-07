Camille et Morgan Schneiderlin parents comblés : "Notre amour est plus fort !"

Camille Schneiderlin, ex-candidate de Koh-Lanta (TF1), semble nager dans le bonheur. Sur les réseaux sociaux, elle se dévoile toujours plus complice avec son mari le footballeur évoluant au Everton FC Morgan Schneiderlin. Les amoureux ont la joie d'être trois à la maison depuis la naissance de leur petit garçon Maé, le 10 octobre dernier. Un bébé qui n'a fait que renforcer leur couple comme l'assure la belle Camille.

Jeudi 18 juillet 2019, lors d'une session questions-réponses en story sur Instagram, l'ex-aventurière désormais épouse et maman comblée a répondu aux interrogations de ses fans. Alors qu'une internaute lui demandait si la naissance du petit Maé l'avait rapprochée ou éloignée de son amoureux, Camille a répondu sans détour. "Forcément, on a moins de temps l'un pour l'autre depuis l'arrivée de notre grenouille, mais du coup, c'est tellement plus fort et intense, confie-t-elle. On a un lien supplémentaire que l'on n'avait pas avant, notre petit coeur, notre sang, on a créé ensemble un petit être. Du coup, carrément rapprochés. Notre amour est encore plus fort."

En bref, Camille et son amoureux Morgan filent le parfait amour. Après des années de relation, la belle et son footballeur ont passé un cap. Le 8 juin 2018, ils ont célébré leur mariage. Et quelques mois plus tard, en octobre, le couple a accueilli son premier enfant, l'adorable petit Maé.

Avant l'arrivée de leur petit bout, Camille faisait déjà l'éloge de l'acolyte d'Anthony Martial dans la presse. "Il est sincère, marrant, persévérant et prêt à tout pour ceux qu'il aime. À cause des médias, on a toujours une mauvaise image des footballeurs, mais c'est vraiment l'antipode de cette image. Il est très respectueux et gentil, et cela m'a vraiment touchée. On a vraiment la même vision de la vie", avait-elle confié auprès de Paris Match en juillet 2016, alors qu'elle venait de se fiancer à son chéri. Aujourd'hui, leur amour n'en est que plus fort !