Cindy (Koh-Lanta) victime d'un trouble de la vision : visite à l'hôpital, sa matinée "catastrophique"

Coup dur pour Cindy Poumeyrol. L'ex-finaliste de Koh-Lanta a eu une belle frayeur ces derniers jours. C'est ce qu'elle a révélé via sa story Instagram mercredi 13 janvier 2021 après avoir fait un saut à l'hôpital. "Je suis de retour à la maison après une matinée catastrophique mais tout va bien", s'est-elle d'abord empressée de rassurer. Et d'expliquer : "J'ai été à l'hôpital pour passer un scanner de contrôle. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un trouble de la vision. Même carrément je ne voyais que de la moitié d'un oeil. Je voyais les personnes à moitié, c'était trop bizarre".

En plus de ne plus rien y voir soudainement, Cindy Poumeyrol a expliqué avoir "presque fait un KO". "Je n'étais pas bien du tout, migraine et tout", a-t-elle précisé. Ce sont ces symptômes étranges qui l'ont poussé à consulter. Mais sa visite à l'hôpital s'est avérée être un calvaire. "J'avais rendez-vous ce matin sauf que j'ai mis presque une demi-heure à me garer, il y avait plus d'une heure d'attente pour l'enregistrement à l'accueil. Je ne suis pas habituée aux rendez-vous médicaux, j'avais pris un rendez-vous 1h30 plus tard en pensant que j'allais pouvoir gérer. Pas du tout...", a-t-elle expliqué. Après avoir finalement pu voir un docteur, Cindy devra y retourner pour un nouveau scanner.

Voilà une nouvelle épreuve inquiétante à vivre pour la maman d'Alba (1 an), qui se remet tout juste d'une fausse couche. Au début du mois de janvier elle avait fait cette triste révélation sans vouloir s'étaler sur le sujet : "Nous avons très envie d'avoir un autre bébé. Nous y travaillons avec ardeur. Pour tout vous dire, j'ai malheureusement fait une fausse couche la veille de mon écho des trois mois". Un malheureux événement qui n'a sans doute fait que consolider son envie de prendre du recul en 2021.

Ainsi, elle a annoncé qu'elle ne participera pas à la prochaine saison de Mamans & Célèbres. "2020 a été trop intense pour moi. Je m'occupais d'Alba à plein temps, les journées de tournage, mes collaborations Instagram, le lancement de Maison Nicole [sa marque de vêtements, NDLR]... Je n'arrivais plus à tout gérer, donc petite pause pour recharger les batteries", a-t-elle justifié.