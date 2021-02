Alix (Koh-Lanta) a "crevé la dalle" lors du tournage : ce qu'elle s'est résolue à faire sur l'île

De longs mois après le tournage de Koh-Lanta, Les 4 Terres, Alix Noblat se souvient encore de chaque détail de son aventure. Les internautes ont souvent l'occasion de bénéficier de ses anecdotes sur Instagram, comme mercredi 3 février 2021. La complice de Mathieu (son compagnon ?) a succombé à la tendance du vrai ou faux sur la plateforme sociale. Et en répondant à une question de l'un de ses abonnés, elle a pu témoigner des conditions extrêmes de Koh-Lanta.

"Pas mal de personnes pensent qu'on vous donne à manger sur Koh-Lanta et qu'on vous aide ?", lui a-t-on demandé. Et pour Alix de répondre cash : "FAUX ! Sachez que j'ai tellement crevé la dalle que j'ai bu de l'eau de mer pour me changer de l'eau douce..." La jeune sapeur-pompier d'Aubagne a ajouté : "Et la première chose que j'ai mangé en sortant de l'aventure c'est une pomme avec les pépins, le trognon et la tige ! La totale quoi". Preuve donc que le jeu présenté par Denis Brogniart a bien tout d'un programme de survie.

Difficile de croire le contraire lorsque l'on constate de la perte de poids fulgurante des candidats, surtout pour ceux qui arrivent aux portes de la finale. Lors de la diffusion sur TF1 à l'automne 2020, les téléspectateurs ont appris que Loïc avait par exemple perdu 15 kilos, Lola et Alexandra affichaient -10 kilos sur la balance et Dorian hallucinait de s'être délesté de 13 kilos. Le plus affecté par sa perte de poids fut sans aucun doute Brice. Le beau blond n'avait pu contenir ses larmes en découvrant qu'il était passé de 66,5 à 53,5 kilos (soit 13 kilos perdus), pour 1,79m. "J'ai mis énormément de temps à m'en remettre. Je faisais 53 kilos en sortant de l'émission. Je me suis découvert dans le miroir, c'était le choc. De profil, de face, je ne savais même plus dans quel sens j'étais tellement je ressemblais à un bâtonnet Ficello ! Et j'ai eu peur de ne pas retrouver mon corps d'avant. Ça a été super compliqué", nous confiait-il lors d'une interview exclusive.