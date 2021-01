Alix et Mathieu (Koh-Lanta) en couple ? Un ex de Top Chef fait une gaffe !

Mardi 12 janvier 2021, Thibault Barbafieri a partagé une courte vidéo de ce repas à deux. "Juste un petit message. Si tu galères à dater ta meuf, bah tu m'appelles et on fait un petit repas comme ça", lance-t-il avant de filmer Alix et Mathieu attablés les pieds dans le sable, face à l'océan. Et en légende de ces images, il précise : "Salut les Hommes, ça c'est cadeau ! N'hésitez pas, j'ai plein de conseils romantiques en plus de votre comportement de gentlemen ! Lol. Blague à part soyez au top. Merci aux stars @alixkohlanta & @mathieu_kohlanta pour ce bon moment, vous êtes beaux." Thibault Barbafieri propose donc de prodiguer des "conseils romantiques", comme il l'a semble-t-il fait avec Alix et Mathieu... De quoi semer le doute quant à la nature de la relation qu'entretiennent les aventuriers.

Depuis cette escapade de rêve en Guadeloupe, les anciens candidats de la tribu bleue du Sud ont troqué leur bikini et short de bain pour des combinaisons de ski bien chaudes. C'est à Puy-Saint-Vincent, dans les Hautes-Alpes, qu'ils profitent de l'air frais de la montagne, toujours en duo. Et même si les remontées mécaniques sont fermées, Alix et Mathieu s'éclatent. Au programme, randonnée, initiation à l'escalade sur glace... Et raclette pour se réchauffer ! En bref, ils sont inséparables.