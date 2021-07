Alix (Koh-Lanta) victime d'un accident à vélo : photo de sa belle blessure

Alix Noblat est infatigable ! Sur son compte Instagram, on constate que l'ex-candidate de Koh-Lanta, Les quatre Terres (2020) se lance des défis sportifs toujours plus intenses. Il y a quelques jours, elle a par exemple participé au Trail 100 Andorra, une course compliquée de plusieurs heures où s'enchaînent les ascensions dans les Pyrénées, mais que la jolie blonde a accompli avec brio. À peine remise de cet exploit sportif, Alix a décidé de se livrer à une balade a vélo samedi 3 juillet 2021. Une virée en deux roues au cours de laquelle elle a fait face un petit accident.

En story Instagram, elle a dévoilé sa jambe blessée et marquée par une sévère écorchure encore rougie, comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama. Mais attention, âmes sensibles s'abstenir ! "Première sortie vélo de route. Grosse rencontre avec les pédales auto", a-t-elle commenté avec dérision, en gardant sa bonne humeur qu'on lui connaît.

Heureusement, cette méchante blessure ne l'a pas empêchée d'assister au mariage de ses amis quelques heures plus tard dans un décor champêtre. Décidément, Alix est inarrêtable !

Elle partage cette force de la nature et sa passion pour le sport avec un autre candidat de sa saison de Koh-Lanta, Mathieu. Les anciens aventuriers apparaissent inséparables depuis la fin du tournage, ce qui fait d'eux l'objet de rumeurs persistantes les disant en couple. Il faut dire qu'ensemble, ils parcourent les quatre coins du monde à la recherche de nouvelles sensations fortes. Récemment, à Tahiti, Alix a posé topless devant son complice. Une apparition remarquée qui a beaucoup fait jaser. Alix et Mathieu ne se sont toutefois jamais exprimés sur la nature de leur relation.