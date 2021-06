Alix (Koh-Lanta) topless pour Mathieu : photo sexy depuis leur voyage sur les îles

Les followers de la sapeur-pompier volontaire venue d'Aubagne n'ont pas manqué de constater que la photo avait été prise par Mathieu lui-même. De quoi rapidement relancer les rumeurs de couple qui circulent à leur sujet depuis plusieurs mois. "Maintenant c'est sur t'es en couple avec Mathieu si tu passes autant de temps avec lui et te déshabilles devant lui", a relevé un internaute.

Il faut dire que les deux ex-candidats de Koh-Lanta ne se quittent plus depuis la fin du tournage et multiplient les voyages aux quatre coins du monde. Ils s'amusent même à semer le doute en s'appelant par d'adorables petits noms. Récemment, Mathieu surnommait Alix sa "Vahiné" tandis qu'elle faisait référence au célèbre couple formé par Bonnie et Clyde pour qualifier leur duo...