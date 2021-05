Alix et Mathieu (Koh-Lanta) en couple ? Cette déclaration qui en dit long sur leur relation...

C'est en 2020, lors de sa participation à Koh-Lanta, Les 4 Terres sur TF1 qu'Alix a été révélée au grand public. La jolie blonde au corps d'athlète a rencontré Mathieu sur le tournage aux îles Fidji. Il faisait partie de la même équipe bleue du Sud. Et depuis, le duo ne se quitte plus. Alix et Mathieu passent de belles vacances ensemble, en Polynésie française, où la belle vient de participer à Koh-Lanta All Stars. Et alors que les rumeurs les disant en couple persistent, Alix fait une belle déclaration à Mathieu sur Instagram...

En bikini noir mettant en valeur sa silhouette parfaitement sculptée, la sapeur-pompier volontaire venue d'Aubagne s'affiche divine après une baignade au Manava Beach Resort & Spa, superbe hôtel quatre étoiles où elle séjourne avec le beau Mathieu. "MOOREA. Jamais je n'aurais pu imaginer la puissance du MANA polynésien... des projets plein la tête et un calendrier bien rempli en bonne compagnie #bonnieandclyde", écrit-elle en légende de cette belle photo.

Un cliché pris par Mathieu, comme le stipule la jeune femme. Et à en croire sa légende, Alix envisage bien des aventures avec son acolyte. À en croire le hashtag, le duo s'apparente à Bonnie Parker et Clyde Barrow, très célèbre couple de criminel connu pour avoir commis de nombreux braquages de banques à main armée et tué une dizaine de personnes dans les années 1930. Aujourd'hui, les amoureux décédés ont une image glamour de duo complice et soudé.