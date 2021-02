Koh-Lanta : Alix et Mathieu en couple ? De nouveaux indices sèment le doute...

De son côté, le sportif n'est pas là pour les vacances. En effet, il participe à la Transgrancanaria, un ultra-trail disputé chaque année à cette période sur l'île de Grande Canarie. Chaque jour depuis son arrivée, Mathieu s'entraîne dur en vue de remporter la course. Et à ses côtés, il a un soutien de taille, celui de la belle Alix. Le soleil de Guadeloupe, l'air pur de la montagne et désormais les beaux paysages des îles Canaries, le duo partage tout ensemble... et les rumeurs de couple ont la dent dure.