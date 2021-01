Koh-Lanta : Alix en couple avec le beau Mathieu ? Elle s'explique enfin sur leur relation

Après leur participation à Koh-Lanta, Les 4 Terres sur TF1, Alix et Mathieu se sont montrés plutôt proches. Puis, en décembre 2020, après la grande finale au cours de laquelle Alexandra a été sacrée gagnante, le duo s'est envolé vers la Guadeloupe. Enfin, en ce mois de janvier 2021, sable fin, eau turquoise et soleil de plomb laissent place à l'air pur de la montagne, où ils profitent de moments magiques... toujours à deux. Mais alors Alix et Mathieu sont-ils en couple ? Auprès de nos confrères de TV Mag, la sapeur pompier venue d'Aubagne s'explique sur leur relation.

"Avec Mat, on s'apprécie beaucoup et nous partions au même endroit, lance Alix à propos du séjour en Guadeloupe. Nous avons passé un très bon moment ensemble et je n'ai aucun souci sur le principe de montrer que j'ai partagé mes vacances avec lui. De la même manière, je montre ces instants passés chez Sébastien que j'apprécie énormément ou lorsqu'Hadja vient manger à la maison." Toutefois, la jeune sportive est consciente que "le regard des gens va être différent avec Mathieu" : "Un homme et une femme qui ont partagé la même aventure et qui partent en vacances ensemble..."

Alix et Mathieu, un "moment d'évasion" en duo : "Cela nous a fait du bien"

Et alors que les fidèles de Koh-Lanta, qui suivent leur parcours depuis le début, brûlent d'impatience de savoir s'ils sont simplement amis ou si une relation amoureuse est née entre eux, Alix et Mathieu ne semblent pas décidés à livrer de réponse claire. "Je ne m'étalerai pas sur le sujet, nous nous apprécions, cela nous a fait du bien de souffler et de partager ensemble ce petit moment d'évasion", conclut l'ancienne camarade du regretté Bertrand-Kamal, mort en septembre dernier d'un cancer du pancréas.

Rappelons qu'en marge de sa participation à Koh-Lanta, Alix avait accordé un entretien à Purepeople.com. L'aventurière avait alors été questionnée sur sa vie amoureuse. "Je ne m'étale vraiment pas sur ce sujet. Je garde ma vie private private, bien private (rires). Je n'aime pas trop m'exprimer sur le sujet parce que c'est personnel. Et puis on le voit aujourd'hui, les gens sur les réseaux sociaux peuvent avoir une force insoupçonnée. Je n'ai pas forcément envie de m'étaler dessus", nous avait-elle répondu.

Circulez, il n'y a rien à (sa)voir...