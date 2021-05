Mathieu (Koh-Lanta) en couple avec Alix ? Nouvelle photo très complice avec sa "Vahiné"...

En 2020, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Mathieu et Alix dans Koh-Lanta, les 4 Terres. Les deux aventuriers ont fait partie de la même équipe, celle des Bleus représentant la région du Sud de la France. Rapidement, une belle complicité est née entre eux sur le camp, laquelle a perduré dans le temps. À tel point que des rumeurs les disant en couple ont commencé à circuler sur la Toile.

Il faut dire que Mathieu et Alix partagent depuis plusieurs mois des moments précieux ensemble, aux quatre coins du monde. Guadeloupe, îles Canaries, escapade à la montage... les ex-candidats de la Une ne se privent de rien ! Et sur Instagram, ils partagent avec leurs communautés respectives leurs aventures à la fois sportives et romantiques. Toutefois, il est toujours difficile de savoir qu'elle est la véritable nature de leur relation. La dernière photo publiée par Mathieu n'en dira pas plus mais sèmera encore une fois le doute.

En effet, ce jeudi 20 mai 2021, le champion de trail, qui se trouve actuellement à Tahiti, a indiqué qu'Alix avait fini par le rejoindre. Sur l'image, ils prennent la pose dans un décor paradisiaque et la jeune femme apparaît tout sourire et bien installée sur son dos. "Tiens... une Vahiné. Que l'aventure Polynésienne est folle", a même légendé Mathieu. Il n'en fallait pas plus pour susciter les réactions des internautes. "Je jure, ils vont se marier eux", "Je les trouve super proches, je pense qu'il sont en couple", "Vous êtes beaux", peut-on lire en commentaires.